«Локомотив» поздравил сборную России с победой

«Локомотив» поздравил сборную России с победой над Чехией в контрольном матче (5:1).

"Поздравляем сборную России с разгромом сборной Чехии в контрольном матче — 5:1. В Ростове-на-Дону сегодня праздник", — говорится в сообщении.

Россия — Чехия