Где смотреть матч Испания — Хорватия

В центральном матче вторника сойдутся сборные Испании и Хорватии, выступающие в группе 4 Лиги А Лиги наций. Встречу, которая начнётся в 21:45, покажут «Матч ТВ», «Футбол 2» (Украина), и «СБС Спорт» (Азербайджан).