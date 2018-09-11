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Где смотреть матч Испания — Хорватия
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Где смотреть матч Испания — Хорватия
Евро-футбол.Ру
1 час назад
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Евро-футбол.Ру
В центральном матче вторника сойдутся сборные Испании и Хорватии, выступающие в группе 4 Лиги А Лиги наций. Встречу, которая начнётся в 21:45, покажут «Матч ТВ», «Футбол 2» (Украина), и «СБС Спорт» (Азербайджан).
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