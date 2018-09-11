Прогноз на матч Испания — Хорватия: сможет ли «красная фурия» сломить финалиста ЧМ-2018

Испания — Хорватия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (11.09.2018, 21:45 мск).

Сборная России на минувшем чемпионате мира поспособствовала тому, чтобы сборные Испании и Хорватии не встретились между собой в четвертьфинале турнира, сенсационно выбив «красную фурию» в 1/8 финала. Теперь в Эльче испанцы и хорваты всё же выявят сильнейшего, но уже в рамках Лиги наций. Букмекеры полагают, что победу здесь сможет одержать испанская сборная, которая может закрепиться в лидерах четвёртой группы лиги A с шестью набранными очками.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.69, X — 3.86, П2 — 5.70. ТБ 2,5 — 2.19, ТМ 2,5 — 1.76.

Сборная Испании

Сборная Испании провалилась на втором подряд чемпионате мира. Теперь можно только гадать, случилось бы это, если бы федерация не проявила принципиальной и не уволила Хулена Лопетеги за день до старта турнира, который без её ведома вёл переговоры с мадридским "Реалом" . Харизматичный Фернандо Йерро, не имеющий опыта тренерской работы, не смог помочь команде показать качественный футбол. Испанцы на ЧМ-2018 вышли в плей-офф с первого места, но лишь с одной минимальной победой над сборной Ирана (1:0), и двумя ничьими с Португалией (3:3) и Марокко (2:2). Но уже в первом раунде плей-офф «красная фурия» бесславно вылетела от России (1:1, по пен. 3:4). Новым главным тренером сборной Испании стал Луис Энрике , и под его руководством команда сумела с победы стартовать в Лиге наций, одолев на «Уэмбли» сборную Англии (2:1).

Сборная Хорватии

Удивительно, но сборная Хорватии не выиграла ни одного матча из последних пяти в основное время. После трёх побед на групповой стадии чемпионата мира, над командами Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1), хорваты только в серии послематчевых пенальти прошли в плей-офф Данию (1:1, по пен. 3:2) и Россию (2:2, по пен. 4:3), а в полуфинале одолеть Англию (2:1) удалось только в дополнительное время. Во многом из-за усталости команда Златко Далича не смогла в финале оказать достойного сопротивления Франции (2:4). В прошлый четверг хорваты провели первый товарищеский матч после мундиаля, сыграв вничью в гостевом матче с Португалией (1:1), в котором Перишич открыл счёт в середине первого тайма, но вскоре Пепе его сравнял.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени телеканал «Матч ТВ» начнёт прямую трансляцию из Эльче. Текстовая трансляция матча Испания — Хорватия будет проходить на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Испании имеет минимальное преимущество над сборной Хорватии по статистике личных встреч: +3=1-2, разница мячей — 7:6. В официальных матчах эти команды играли друг с другом только на групповых стадиях последних двух чемпионатов Европы: в 2012-м году испанцы победили 1:0 (Навас 88'), а спустя 4 года хорваты выиграли 2:1 (Калинич 45', Перишич 87' — Мората 7'), причём в обоих матчах победные голы забивались в концовке поединков.

Интересные факты

Сборная Испании имеет 25-матчевую беспроигрышную серию, забивая в каждом из этих матчей (+16-9-0, 70:20);

Сборная Испании имеет 37-матчевую беспроигрышную серию в домашних официальных матчах, причём последние 12 матчей были выиграны (+33=4-0, 103:14);

В восьми из последних десяти матчей сборной Испании проходила ставка «Обе команды забьют» (+4=6-0, 21:13);

Сборная Хорватии не выиграла в основное время ни один из последних пяти матчей (+0=4-1, 6:8);

Сборная Хорватии не забивала в трёх из последних четырёх выездных официальных матчах (+1=1-2, 2:2);

В последних шести матчах сборной Хорватии проходила ставка «Обе команды забьют» (+2=3-1, 10:10).