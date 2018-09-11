Экс-защитник ЦСКА: Черчесов научил сборную России бежать вперед

Ветеран ЦСКА и заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев поделился мнением о прогрессе сборной России по футболу, передает НСН.

В товарищеском матче подопечные Станислава Черчесова со счетом 5:1 разгромили команду Чехии.

"С той командой, что была до чемпионата мира — 2018, ничего общего. Совсем другая команда, Черчесов их научил бежать вперед. Не надо поперек разыгрывать эти дурацкие пасы, нет, все правильно они делали. И вратарь вводит в игру мяч руками, как в наше старое доброе время", — заявил Пономарев.

Ранее сообщалось, что Пономарев обескуражен игрой сборной России против Чехии.