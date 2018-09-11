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Главный тренер сборной Казахстана — о ничьей с Андоррой: у нас большие проблемы
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Главный тренер сборной Казахстана — о ничьей с Андоррой: у нас большие проблемы 

Чемпионат.com 16 минут назад
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал ничейный результат в матче второго тура группового этапа Лиги наций с командой Андорры (1:1).
«Сегодня, к сожалению, результата, которого ждал лично я, добиться не удалось. 90 минут владели инициативой. У нас большие проблемы в завершающей стадии атаки. За две игры не забили ни одного гола с игры — только со стандарта. За 90 минут у Андорры не было моментов, но она забила», — цитирует Стойлова Sports.kz. Сборная Казахстана в группе 1 Лиги D замыкает турнирную таблицу, имея одно очко в активе. Ранее команда Станимира Стойлова уступила Грузии (0:2). 13 октября команда проведёт гостевую встречу со сборной Латвии.
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