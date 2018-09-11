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Хтей назвал главных соперников сборной России на ЧМ
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Хтей назвал главных соперников сборной России на ЧМ 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион 2012 года Тарас Хтей прокомментировал соперников сборной России на чемпионате мира 2018 года, передает газета «Известия».
19-й чемпионат мира по волейболу в 2018 году пройдет в Италии и Болгарии.
"Считаю, что в нашей группе есть хорошие команды — речь, конечно, об американцах и сербах. Думаю, именно матчи с ними в значительной степени определят наши перспективы на дальнейших стадиях. В целом же группа нам по плечу — она комфортная и удачная", — сказал Хтей.
Свой первый матч на ЧМ российская команда проведет 12 сентября против сборной Австралии.
Ранее сообщалось, что Хтей оценил состав сборной России на ЧМ-2018.
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