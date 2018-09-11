Хтей назвал главных соперников сборной России на ЧМ

19-й чемпионат мира по волейболу в 2018 году пройдет в Италии и Болгарии.

"Считаю, что в нашей группе есть хорошие команды — речь, конечно, об американцах и сербах. Думаю, именно матчи с ними в значительной степени определят наши перспективы на дальнейших стадиях. В целом же группа нам по плечу — она комфортная и удачная", — сказал Хтей.

Свой первый матч на ЧМ российская команда проведет 12 сентября против сборной Австралии.

Ранее сообщалось, что Хтей оценил состав сборной России на ЧМ-2018.