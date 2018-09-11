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Олимпийский чемпион оценил состав сборной России на ЧМ-2018
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Олимпийский чемпион оценил состав сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион — 2012 Тарас Хтей поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира 2018 года, передает газета «Известия».
19-й чемпионат мира по волейболу в 2018 году пройдет в Италии и Болгарии.
"Я думаю, Сергей Шляпников взял лучших на данный момент исполнителей. Трудно сказать, как скажутся потери Антона Карпухова и Алексея Кабешова. На мой взгляд, на их позициях все-таки есть хорошие исполнители.
Лично у меня гораздо большие опасения вызывала травма Егора Клюки, который пропустил несколько недавних матчей. Хорошо, что он успел восстановиться и попал на чемпионат мира. Надеюсь, повреждение не скажется на его игре", — сказал Хтей.
Ранее сообщалось, что Хтей ждет максимума от сборной России на ЧМ.
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