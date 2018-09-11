Олимпийский чемпион оценил состав сборной России на ЧМ-2018

19-й чемпионат мира по волейболу в 2018 году пройдет в Италии и Болгарии.

Лично у меня гораздо большие опасения вызывала травма Егора Клюки , который пропустил несколько недавних матчей. Хорошо, что он успел восстановиться и попал на чемпионат мира. Надеюсь, повреждение не скажется на его игре", — сказал Хтей.

Ранее сообщалось, что Хтей ждет максимума от сборной России на ЧМ.