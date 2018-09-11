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Черчесов похвалил болельщиков после матча на «Ростов Арене»
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Черчесов похвалил болельщиков после матча на «Ростов Арене» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Черчесову понравилось, как болели за сборную на «Ростов Арене»
Главный тренер сборной России на послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос о том, может ли еще кто-то из футболистов ФК «Ростов», кроме Алексея Ионова, войти в состав сборной России. Черчесов также поделился впечатлениями от того, как за команду болели зрители на «Ростов Арене».
— Двери в сборную открыты для всех. Мы смотрим, кто как себя проявляет. Оцениваем, как они играют и что их ждет на уровне сборной. Юридически все могут играть, — цитирует «Дон-24» Станислава Черчесова. — Что касается болельщиков, надо отдать им должное. Они мне очень понравились.
Главный тренер сборной добавил, что на матч со Швецией, который пройдет 11 октября, вызовут тех, кто лучше готов, вне зависимости от того, как футболисты играли на матче с Чехией.
Подробнее о матче и о том, как ростовчане и гости города болели за сборную России, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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