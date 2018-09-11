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Колобков: на игру сборной России было приятно смотреть
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Колобков: на игру сборной России было приятно смотреть 

Газета.Ru 1 час назад
Министр спорта России Павел Колобков признался, что радовался победе российской сборной по футболу в контрольном матче против команды Чехии и получил удовольствие от игры, сообщает "РИА Новости".
"Честно говоря, я сам очень обрадовался, вчера в ночь смотрел, как играла команда, какие голы забивали. Видимо, ЧМ добавил нового дыхания команде, играли настолько с удовольствием. Ребята получают удовольствие от самой игры, и мы получаем. Конечно, без поражений невозможно обойтись, но если будут играть с такой же самоотдачей, уверен, что у футбола хорошее будущее. Главное — самоотдача", — сказал министр.
Ранее сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче со счетом 5:1.
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