Колобков: на игру сборной России было приятно смотреть

Министр спорта России Павел Колобков признался, что радовался победе российской сборной по футболу в контрольном матче против команды Чехии и получил удовольствие от игры, сообщает "РИА Новости"

"Честно говоря, я сам очень обрадовался, вчера в ночь смотрел, как играла команда, какие голы забивали. Видимо, ЧМ добавил нового дыхания команде, играли настолько с удовольствием. Ребята получают удовольствие от самой игры, и мы получаем. Конечно, без поражений невозможно обойтись, но если будут играть с такой же самоотдачей, уверен, что у футбола хорошее будущее. Главное — самоотдача", — сказал министр.

Ранее сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче со счетом 5:1.