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Колобков: если сборная России будет так играть, то простить можно что угодно
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Колобков: если сборная России будет так играть, то простить можно что угодно 

Вести.Ru + ещё 2 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал результаты сборной России по футболу в последних двух матчах. Ранее российская команда на выезде обыграла сборную Турции в первом туре Лиги наций (2:1), а затем в Ростове-на-Дону разгромила в контрольном матче чехов со счетом 5:1.
"Жизнь в спорте без поражений не бывает, но если они будут так играть, то простить можно что угодно, — сказал Колобков, которого цитирует РИА Новости. — Мы много лет не показывали той самоотдачи, которая необходима. Сейчас все это было, поэтому был результат".
Отметим, что следующие матчи в рамках Лиги наций против сборных Швеции и Турции российская команда проведет в октябре.
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