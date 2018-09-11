Колобков: если сборная России будет так играть, то простить можно что угодно

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал результаты сборной России по футболу в последних двух матчах. Ранее российская команда на выезде обыграла сборную Турции в первом туре Лиги наций (2:1), а затем в Ростове-на-Дону разгромила в контрольном матче чехов со счетом 5:1. "Жизнь в спорте без поражений не бывает, но если они будут так играть, то простить можно что угодно, — сказал Колобков, которого цитирует РИА Новости . — Мы много лет не показывали той самоотдачи, которая необходима. Сейчас все это было, поэтому был результат". Отметим, что следующие матчи в рамках Лиги наций против сборных Швеции и Турции российская команда проведет в октябре.