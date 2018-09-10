Мартин Йиранек: Матч с Россией будет престижным для Чехии 

Бывший защитник «Спартака» и сборной Чехии Мартин Йиранек высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Чехия в Ростове-на-Дону.
«К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией, — приводят «Известия» слова Йиранека. — Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать.
Тем не менее, у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков. Есть, например, нападающий Патрик Шик, защитники Теодор Селассие и Павел Кадержабек, а также вратарь Томаш Вацлик.
Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил».
Напомним, матч Россия — Чехия пройдет в понедельник на «Ростов-Арене». Начало — 19:00 (мск).