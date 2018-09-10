Мартин Йиранек: Матч с Россией будет престижным для Чехии

Бывший защитник «Спартака» и сборной Чехии Мартин Йиранек высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Чехия в Ростове-на-Дону.

Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил».

Напомним, матч Россия — Чехия пройдет в понедельник на «Ростов-Арене». Начало — 19:00 (мск).