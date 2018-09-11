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Нигматуллин: сборная выглядит мощно, забивают даже те, кто никогда не забивал
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Нигматуллин: сборная выглядит мощно, забивают даже те, кто никогда не забивал 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение по поводу победы национальной команды над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.
«Пессимисты в такой ситуации бы сказали, что все соперники сборной России резко стали плохо играть. Такое впечатление обманчиво. Наша сборная выглядит мощно и быстро. Отрадно, что нам необязательно готовится к матчам месяц, как к чемпионату мира, а хватает недели. Домашний турнир пошёл нам на пользу, команда стала увереннее. При этом состав поменялся, но всё равно игра сохранилась. Забивают даже те, кто никогда не забивал. Работа тренерским штабом ведётся. Как показывают последние матчи — она ведётся в правильном направлении», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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