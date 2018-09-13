Егор Сорокин: «Полноценный дебют за сборную будет, когда сыграю в основе» 

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился эмоциями от дебюта за сборную России. Он был приглашен в национальную команду на сентябрьские матчи и вышел на замену на 87-й минуте товарищеской игры с Чехией (5:1).
— Какие ощущения от игры за сборную?
— Нормальные. Надеюсь скоро будет полноценный дебют, когда я сыграю в основном составе.
— Как команда готовится к матчу с «Енисеем»?
— Нам надо выигрывать и порадовать болельщиков. Серия без побед уже затянулась.
— В чем сильные стороны соперника?
— Команда играет в навал и активно использует верховые передачи. Нужно быть к этому готовым. (Артур Еникеев)