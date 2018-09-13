Егор Сорокин: «Полноценный дебют за сборную будет, когда сыграю в основе»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился эмоциями от дебюта за сборную России. Он был приглашен в национальную команду на сентябрьские матчи и вышел на замену на 87-й минуте товарищеской игры с Чехией (5:1).

— Какие ощущения от игры за сборную?

— Нормальные. Надеюсь скоро будет полноценный дебют, когда я сыграю в основном составе.

— Как команда готовится к матчу с «Енисеем»?

— Нам надо выигрывать и порадовать болельщиков. Серия без побед уже затянулась.

— В чем сильные стороны соперника?