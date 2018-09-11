Ещё
Аналитики: сборная России U21 победит Сербию в отборочном цикле Евро-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики: сборная России U21 победит Сербию в отборочном цикле Евро-2019 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита матча в отборочном цикле чемпионата Европы среди молодёжных команд Россия U21 — Сербия U21. Начало встречи 11 сентября 2018 года запланировано на 19:00 по московскому времени.
Аналитики считают Россию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.91. На победу Сербии можно поставить за 3.50, на ничью — за 3.40.
Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.10. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.50).
Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.60. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.20.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше данного значения котируется за 2.15.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
Чемпионат.com: последние новости
Нигматуллин: сборная выглядит мощно, забивают даже те, кто никогда не забивал Гамула: видно, что игроки сборной России понимают, что прививает Черчесов Россия – Чехия: Заболотный забил первый гол за сборную
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы4
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой86
«Каждая тварь ответит за свои слова»145
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве249
Карикатура с Сереной Уильямс взбесила ее поклонников12
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение