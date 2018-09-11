Аналитики: сборная России U21 победит Сербию в отборочном цикле Евро-2019

Букмекеры назвали фаворита матча в отборочном цикле чемпионата Европы среди молодёжных команд Россия U21 — Сербия U21. Начало встречи 11 сентября 2018 года запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аналитики считают Россию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.91. На победу Сербии можно поставить за 3.50, на ничью — за 3.40.

Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.10. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.50).

Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.60. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.20.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше данного значения котируется за 2.15.

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