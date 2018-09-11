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Андрей Чернышов: У сборной России хороший резерв
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Андрей Чернышов: У сборной России хороший резерв 

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«После игры с Турцией мы все надеялись и ждали победы нашей сборной, но разгром стал сюрпризом. Знали, что будут изменения в составе и поэтому было трудно предсказать крупную победу.
Все увидели, что у сборной России хороший резерв. Наша команда во всем переиграла чехов, ребята играли с хорошим настроем и удовольствием. Теперь не только счет радует, но и качество игры», — приводит слова Чернышова Sport24.ru.
Напомним, что 7 сентября подопечные Станислава Черчесова обыграли команду Турции (2:1) в первом матче группового этапа Лиги наций.
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