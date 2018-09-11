Андрей Чернышов: У сборной России хороший резерв

Александр Бубнов : К сборной изменилось отношение в плане статуса

«После игры с Турцией мы все надеялись и ждали победы нашей сборной, но разгром стал сюрпризом. Знали, что будут изменения в составе и поэтому было трудно предсказать крупную победу.

Все увидели, что у сборной России хороший резерв. Наша команда во всем переиграла чехов, ребята играли с хорошим настроем и удовольствием. Теперь не только счет радует, но и качество игры», — приводит слова Чернышова Sport24.ru.