Ещё
Градиленко: надеюсь, такая игра будет всегда у сборной, играли очень солидно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Градиленко: надеюсь, такая игра будет всегда у сборной, играли очень солидно 

Чемпионат.com 35 минут назад
Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение по поводу победы национальной команды России над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.
«Надеюсь, такая игра будет всегда у сборной. Я получил удовольствие от игры и от всего остального. Мы играли очень солидно, с позиции силы. Было ощущение — будто это официальный матч, а не товарищеский. Может, так влияют новые стадионы. Наши ребята почувствовали уверенность в своих силах. В этом «виноват» Станислав Саламович. Он сумел раскрепостить ребят и объяснить им, что против них играют такие же люди. Мы же сами не знаем своего максимума. А то, что наши футболисты обученные, было видно.
Я не уверен, что в следующей игре Чехии кто-то забьёт пять голов. Очень здорово, что в руках у тренера есть игрок, который мотивирует Дзюбу. У нас есть нападающий, который тоже умеет забивать. И это ещё не было Чалова и Смолова. Это здорово, когда у тебя есть «проблема» выбора игрока", — сказал Градиленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: сборная России U21 победит Сербию в отборочном цикле Евро-2019 Нигматуллин: сборная выглядит мощно, забивают даже те, кто никогда не забивал Гамула: видно, что игроки сборной России понимают, что прививает Черчесов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы4
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой86
«Каждая тварь ответит за свои слова»145
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве249
Карикатура с Сереной Уильямс взбесила ее поклонников12
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение