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Пепе стал автором уникального достижения
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Пепе стал автором уникального достижения 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник сборной Португалии Пепе принял участие в матче Лиги Наций против Италии.
Эта игра стала для 35-летнего футболиста бразильского происхождения 101-й в составе национальной команды.
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