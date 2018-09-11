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Пепе стал автором уникального достижения
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Пепе стал автором уникального достижения
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Защитник сборной Португалии Пепе принял участие в матче Лиги Наций против Италии.
Эта игра стала для 35-летнего футболиста бразильского происхождения 101-й в составе национальной команды.
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