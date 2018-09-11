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Япония разгромила Коста-Рику в товарищеском матче
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Япония разгромила Коста-Рику в товарищеском матче 

Советский спорт + ещё 4 51 минуту назад
Фото: Soccer News
Сборная Японии разгромила команду Коста-Рики со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Со Сасаки, Такуми Минамино и Дзюня Ито.
12 октября японцы сыграют с Панамой в товарищеском матче, а Коста-Рика 16 октября проведет матч с Колумбией.
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