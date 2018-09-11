Тренера сборной Чехий по футболу отправили в отставку после поражения в матче с Россией

Решение об отставке было принято после того, как сборная Чехии проиграла команде России со счетом (1:5).

Главного тренера сборной Чехии по футболу Карел Яролим из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской республики (FACR).

Сборная Чехии стартовала в Лиге наций на прошлой неделе и уже успела проиграть в матчах с Украиной (1:2) и Россией (1:5).

Глава FACR Мартин Малик заявил, что ситуацию нужно решать немедленно.

«Я рад, что мы с Карелом [Яролимом] сумели договориться не ждать, потому что команде нужен новый импульс прямо сейчас», — сказал он.

Сам тренер выразил благодарность за возможность возглавить сборную. По словам Яролима, он сожалеет, что команда не сумела оправдать ожидания, которые на нее возлагались.

После матча с Россией он пришел к выводу, что команде нужен новый вызов, и договорился с руководством FACR о прекращении сотрудничества.

Карел Яролим был тренером сборной Чехии по футболу с 2016 года. Кроме провальных матчей в рамках Лиги наций, его подопечные не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

Имя нового главного тренера пока неизвестно.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче.