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Тренера сборной Чехий по футболу отправили в отставку после поражения в матче с Россией
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Тренера сборной Чехий по футболу отправили в отставку после поражения в матче с Россией 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Решение об отставке было принято после того, как сборная Чехии проиграла команде России со счетом (1:5).
Главного тренера сборной Чехии по футболу Карел Яролим из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской республики (FACR).
Сборная Чехии стартовала в Лиге наций на прошлой неделе и уже успела проиграть в матчах с Украиной (1:2) и Россией (1:5).
Глава FACR Мартин Малик заявил, что ситуацию нужно решать немедленно.
«Я рад, что мы с Карелом [Яролимом] сумели договориться не ждать, потому что команде нужен новый импульс прямо сейчас», — сказал он.
Сам тренер выразил благодарность за возможность возглавить сборную. По словам Яролима, он сожалеет, что команда не сумела оправдать ожидания, которые на нее возлагались.
После матча с Россией он пришел к выводу, что команде нужен новый вызов, и договорился с руководством FACR о прекращении сотрудничества.
Карел Яролим был тренером сборной Чехии по футболу с 2016 года. Кроме провальных матчей в рамках Лиги наций, его подопечные не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.
Имя нового главного тренера пока неизвестно.
Ранее сборная России по футболу обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче.
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