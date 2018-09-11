Рулевой сборной Чехии Карел Яролим стал 11-м тренером европейской команды, покинувшим свой пост после матча со сборной России. Накануне команда 62-летнего специалиста потерпела разгромное поражение (1:5) в Ростове-на-Дону.
Не все отставки были связаны с результатом игры с россиянами. Так президент грузинской федерации футбола Мераб Жордания изначально заявил, что будет руководить сборной всего в трех матчах, а Никос Христидис исполнял обязанности главного тренера под присмотром только что добравшегося до Греции Отто Рехагеля. Вардан Минасян об уходе с поста заявил еще до матча с Россией, Альгимантас Любинскас через месяц после игры подался в политику, а Синиша Михайлович принял предложение «Сампдории».
Марко ван Бастен и Фернандо Йерро покинули свои сборные покинули должность после поражений, выбивших их команды с крупных турниров. (Кирилл Бурдаков)
Тренеры европейских сборных, для которых матч со сборной России стал последним
Тренер
Сборная
Дата матча
Турнир
Результат
Маноэл Милуир
Андорра
31.03.1999
Милован Джорич
Югославия
25.04.2001
Никос Христидис
Греция
15.08.2001
Джузеппе Доссена
Албания
16.10.2002
Мераб Жордания
Грузия
15.08.2001
Альгимантас Любинскас
Литва
04.06.2008
Марко ван Бастен
Голландия
21.06.2008
1:3 (д.в.)
Синиша Михайлович
Сербия
15.11.2013
Вардан Минасян
Армения
05.03.2014
Фернандо Йерро
Испания
01.07.2018
1:1 (пен. — 3:4)
Карел Яролим
Чехия
10.09.2018
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