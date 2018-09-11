Яролим — 11-й. Какие тренеры уходили из сборных после поражений от России

Рулевой сборной Чехии Карел Яролим стал 11-м тренером европейской команды, покинувшим свой пост после матча со сборной России. Накануне команда 62-летнего специалиста потерпела разгромное поражение (1:5) в Ростове-на-Дону.

Не все отставки были связаны с результатом игры с россиянами. Так президент грузинской федерации футбола Мераб Жордания изначально заявил, что будет руководить сборной всего в трех матчах, а Никос Христидис исполнял обязанности главного тренера под присмотром только что добравшегося до Греции Отто Рехагеля Вардан Минасян об уходе с поста заявил еще до матча с Россией, Альгимантас Любинскас через месяц после игры подался в политику, а Синиша Михайлович принял предложение «Сампдории».

Тренеры европейских сборных, для которых матч со сборной России стал последним

Тренер

Сборная

Дата матча

Турнир

Результат

Маноэл Милуир

Андорра

31.03.1999

Милован Джорич

Югославия

25.04.2001

Никос Христидис

Греция

15.08.2001

Джузеппе Доссена

Албания

16.10.2002

Мераб Жордания

Грузия

15.08.2001

Альгимантас Любинскас

Литва

04.06.2008

Марко ван Бастен

Голландия

21.06.2008

1:3 (д.в.)

Синиша Михайлович

Сербия

15.11.2013

Вардан Минасян

Армения

05.03.2014

Фернандо Йерро

Испания

01.07.2018

1:1 (пен. — 3:4)

Карел Яролим

Чехия

10.09.2018

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