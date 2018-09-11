Ещё
Алексей Емелин: Буду рад, если получу вызов в сборную России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Емелин: Буду рад, если получу вызов в сборную России 

Советский спорт 1 час назад
— Всегда очень рад играть за сборную России. Если получу вызов в этом сезоне, буду очень рад. Непременно поеду в сборную, снова надену форму национальной команды. Пока, конечно, никакой связи не было (со сборной), сезон только начался, я один матч сыграл. — приводит слова Емелина РИА «Новости».
Напомним, что в начале сентября Емелин подписал трехлетний контракт с омской командой. В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в составе «Нэшвилла», записав на свой счет 9 (1+8) очков. Емелин провел в НХЛ семь сезонов.
Советский спорт: последние новости
Аргентина без Месси крупно победила Гватемалу Сборная Южной Кореи сыграла вничью с Чили в товарищеском матче Дидье Дешам: Сборная Франции обязана уважать команду Голландии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве250
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой107
Тимати ответил Нурмагомедову2
Фанаты шокировали «униженную» Медведеву4
Мы против всех. Чемпионат мира по красоте21
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение