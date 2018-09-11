Алексей Емелин: Буду рад, если получу вызов в сборную России

РИА «Новости». — Всегда очень рад играть за сборную России. Если получу вызов в этом сезоне, буду очень рад. Непременно поеду в сборную, снова надену форму национальной команды. Пока, конечно, никакой связи не было (со сборной), сезон только начался, я один матч сыграл. — приводит слова Емелина

Напомним, что в начале сентября Емелин подписал трехлетний контракт с омской командой. В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ в составе «Нэшвилла», записав на свой счет 9 (1+8) очков. Емелин провел в НХЛ семь сезонов.