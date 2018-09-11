Саутгейт: «Игроки принадлежат клубам, поэтому мы должны учитывать и их интересы»

"После чемпионата мира мы поговорили о требованиях к современному игроку. Все должны принимать участие в наших матчах, но игроки принадлежат клубам, поэтому мы должны учитывать и их интересы.

Обычно клубы, затаив дыхание, смотрят за своими игроками в сборных и желают им поражения [выбыть из турнира], но мне хотелось бы, чтобы с нами было иначе. Мы хотим, чтобы наши отношения с футболистами и клубами приносили выгоду на долгосрочной основе. Поэтому я решил, что так будет правильно", — цитирует Саутгейта The Guardian

Во вторник сборная Англии проведет товарищеский матч против сборной Швейцарии. Встреча в Лестере начнется в 22:00 (мск).