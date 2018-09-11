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Саутгейт: «Игроки принадлежат клубам, поэтому мы должны учитывать и их интересы»
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Саутгейт: «Игроки принадлежат клубам, поэтому мы должны учитывать и их интересы» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему отпустил капитана Гарри Кейна из расположения сборной раньше времени.
"После чемпионата мира мы поговорили о требованиях к современному игроку. Все должны принимать участие в наших матчах, но игроки принадлежат клубам, поэтому мы должны учитывать и их интересы.
Обычно клубы, затаив дыхание, смотрят за своими игроками в сборных и желают им поражения [выбыть из турнира], но мне хотелось бы, чтобы с нами было иначе. Мы хотим, чтобы наши отношения с футболистами и клубами приносили выгоду на долгосрочной основе. Поэтому я решил, что так будет правильно", — цитирует Саутгейта The Guardian.
Во вторник сборная Англии проведет товарищеский матч против сборной Швейцарии. Встреча в Лестере начнется в 22:00 (мск).
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