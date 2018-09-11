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В сборной Аргентины никому не отдают 10-й номер в надежде на возвращение Месси
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В сборной Аргентины никому не отдают 10-й номер в надежде на возвращение Месси 

SPORT24.ru 20 минут назад
Ни один футболист сборной Аргентины не сможет выступать под 10-м номером за национальную команду до тех пор, пока нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет решение, касающееся его международной карьеры. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони. Напомним, Месси после неудачного для сборной Аргентины чемпионата мира-2018, где «альбиселесте» вылетели на стадии 1/8 финала, принял решение временно приостановить выступления за национальную команду, но об уходе из нее не объявлял.
«Футболка с номером 10 принадлежит Месси, и так оно и будет, пока он не решит, будет ли он и дальше выступать за сборную или нет. Я держу этот номер для него», — цитирует Скалони The Sun.
На счету Месси 128 матчей за главную команду страны, в которых он забил 65 мячей — лучший показатель в истории сборной Аргентины.
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