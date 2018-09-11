В сборной Аргентины решили никому не отдавать закрепленный за Месси 10-й номер

Сборная Аргентины приняла решение не отдавать 10-й номер, который закреплен за нападающим Лионелем Месси , пока футболист не примет окончательное решение по поводу своей карьеры, сообщает The Sun.

Месси принял решение приостановить выступления за национальную команду после неудачи Аргентины на чемпионате мира — 2018 в России. Аргентинская сборная не смогла пробиться дальше 1/8 финала турнира, проиграв французской команде со счетом 3:4.

"Футболка с номером 10 принадлежит Месси, и так оно и будет, пока он не решит, будет ли он и дальше выступать за сборную или нет. Я держу этот номер для него", — заявил исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони

Ранее сообщалось, что тренер сборной Испании считает Месси лучшим игроком в мире.