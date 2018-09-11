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В сборной Аргентины решили никому не отдавать закрепленный за Месси 10-й номер
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В сборной Аргентины решили никому не отдавать закрепленный за Месси 10-й номер 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Аргентины приняла решение не отдавать 10-й номер, который закреплен за нападающим Лионелем Месси, пока футболист не примет окончательное решение по поводу своей карьеры, сообщает The Sun.
Месси принял решение приостановить выступления за национальную команду после неудачи Аргентины на чемпионате мира — 2018 в России. Аргентинская сборная не смогла пробиться дальше 1/8 финала турнира, проиграв французской команде со счетом 3:4.
"Футболка с номером 10 принадлежит Месси, и так оно и будет, пока он не решит, будет ли он и дальше выступать за сборную или нет. Я держу этот номер для него", — заявил исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Испании считает Месси лучшим игроком в мире.
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