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Южная Корея — Чили — 0:0 (обзор)
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Южная Корея — Чили — 0:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором сборные Южной Кореи и Чили сыграли в сухую ничью.
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