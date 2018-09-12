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Форвард сборной России рассказал о влиянии фанатов на игру команды
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Форвард сборной России рассказал о влиянии фанатов на игру команды 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поблагодарил болельщиков за поддержку, передает газета «Известия».
В 1-м туре Лиги наций подопечные Станислава Черчесова со счетом 2:1 победили команду Турции, а в товарищеском поединке разгромили чехов со счетом 5:1.
"Команда заставила поверить в нее. Болельщики оказывают нам сумасшедшую поддержку, постоянно гонят нас вперед. В таких обстоятельствах мы просто не можем играть плохо", — заявил Полоз.
Ранее сообщалось, что капитан сборной России прокомментировал победу над Чехией.
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