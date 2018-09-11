Форвард сборной России считает игру на удержание «неправильной тенденцией»

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией (561), передает Sport24.

"Остались только положительные эмоции. Приятно, что пришло столько людей поддержать. Хорошая игра получилась, местами чуть подсели, но все равно забили много мячей. Думаю, игра была зрелищной и порадовала болельщиков.

Пенальти на мне однозначно был. Я прокидывал, а соперник уже видел, что я иду в мяч. И я поставил корпус между ним и мячом. В итоге соперник ударил меня.

Это неправильная тенденция, когда играешь на удержание. В таких случаях всегда пропускаешь, не получается игра. Самое главное — выдержать напор соперника и постараться забить еще. Что мы и продемонстрировали", — цитирует Заболотного пресс-служба сборной России.

Ранее капитан сборной России прокомментировал победу над Чехией.