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Форвард сборной России считает игру на удержание «неправильной тенденцией»
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Форвард сборной России считает игру на удержание «неправильной тенденцией» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией (561), передает Sport24.
"Остались только положительные эмоции. Приятно, что пришло столько людей поддержать. Хорошая игра получилась, местами чуть подсели, но все равно забили много мячей. Думаю, игра была зрелищной и порадовала болельщиков.
Пенальти на мне однозначно был. Я прокидывал, а соперник уже видел, что я иду в мяч. И я поставил корпус между ним и мячом. В итоге соперник ударил меня.
Это неправильная тенденция, когда играешь на удержание. В таких случаях всегда пропускаешь, не получается игра. Самое главное — выдержать напор соперника и постараться забить еще. Что мы и продемонстрировали", — цитирует Заболотного пресс-служба сборной России.
Ранее капитан сборной России прокомментировал победу над Чехией.
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