Обляков, Мелкадзе, Зуев — в атаке молодежной сборной России на матч с Сербией

Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира Евро-2019 против Сербии. Россияне в таблице группы 7 идут на втором месте, отставая от сербов на 5 очков за три тура до конца отбора.

Мелихов, Рассказов, Фомин, Чернов, Лысов, Гулиев, Жигулев, Коновалов, Обляков, Мелкадзе, Зуев. Запасные — Максименко, Лихачев, Пантелеев, Чалов, Соболев, Бакаев, Гогличидзе.

Россия — Сербия: отборочный турнир молодежного чемпионата Европы, группа 7, онлайн-трансляция матча, начало — в 19.00 (время московское)