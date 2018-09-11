Ещё
Обляков, Мелкадзе, Зуев — в атаке молодежной сборной России на матч с Сербией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обляков, Мелкадзе, Зуев — в атаке молодежной сборной России на матч с Сербией 

Спорт-Экспресс + ещё 3 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира Евро-2019 против Сербии. Россияне в таблице группы 7 идут на втором месте, отставая от сербов на 5 очков за три тура до конца отбора.
Мелихов, Рассказов, Фомин, Чернов, Лысов, Гулиев, Жигулев, Коновалов, Обляков, Мелкадзе, Зуев. Запасные — Максименко, Лихачев, Пантелеев, Чалов, Соболев, Бакаев, Гогличидзе.
Россия — Сербия: отборочный турнир молодежного чемпионата Европы, группа 7, онлайн-трансляция матча, начало — в 19.00 (время московское)
Спорт-Экспресс: последние новости
Президент Федерации футбола Аргентины: "Сейчас не время вызывать Месси в сборную" "Браво!" Реакция "Ростова" на игру Ионова в матче с Чехией Фирменное сальто Заболотного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве257
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой107
Карикатура с Сереной Уильямс взбесила ее поклонников16
Терри оформил российскую визу
Начало матча Англия — Швейцария будет черно-белым
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение