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Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019
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Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: RT на русском
Сборная России по футболу (U-21) потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче квалификации чемпионата Европы 2019 года.
Встреча прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Российская команда забила первой. На 62-й минуте отличился Никита Чернов.
Сербы ответили голами Луки Йовича и Александара Лутоваца.
Следующим соперником сборной России станет Македония. Матч состоится 12 октября.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России в контрольном матче.
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