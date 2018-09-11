Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019

Сборная России по футболу (U-21) потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче квалификации чемпионата Европы 2019 года.

Встреча прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Российская команда забила первой. На 62-й минуте отличился Никита Чернов

Сербы ответили голами Луки Йовича и Александара Лутоваца.

Следующим соперником сборной России станет Македония. Матч состоится 12 октября.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России в контрольном матче.