Молодежная сборная России установила рекорд по посещаемости в матче с Сербией

На матче молодежной сборной России с командой Сербии был установлен рекорд посещаемости, сообщает Sport24.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счетом 2:1 в пользу сербской команды. На стадион пришло 38763 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году когда матч России с Чехией собрала 20 тыс. зрителей.

Россия и Сербия сыграли в рамках отборочного цикла Евро-2019. Российская команда лишилась шансов на первое место в группе и прямой выход в финальную часть турнира.

Ранее капитан молодежной сборной России заявил, что команда полностью переиграла сербов.