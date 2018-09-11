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Молодежная сборная России установила рекорд по посещаемости в матче с Сербией
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Молодежная сборная России установила рекорд по посещаемости в матче с Сербией 

Газета.Ru + ещё 14 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
На матче молодежной сборной России с командой Сербии был установлен рекорд посещаемости, сообщает Sport24.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счетом 2:1 в пользу сербской команды. На стадион пришло 38763 зрителя.
Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году когда матч России с Чехией собрала 20 тыс. зрителей.
Россия и Сербия сыграли в рамках отборочного цикла Евро-2019. Российская команда лишилась шансов на первое место в группе и прямой выход в финальную часть турнира.
Ранее капитан молодежной сборной России заявил, что команда полностью переиграла сербов.
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