Ещё
Россия U21 проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019, ведя 1:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия U21 проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019, ведя 1:0 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Сборная России U21 проиграла молодёжной команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы–2019. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России голом отметился защитник Никита Чернов, выступающий за ЦСКА. На 74-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота российской команды, который успешно реализовал сербский нападающий Лука Йович. Победный гол сборной Сербии забил защитник Александар Лутовац. На данный момент команда России U21, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 7. Сербская команда (24) располагается на первой строчке.
В следующем матче отборочного раунда чемпионата Европы–2019 российская сборная сыграет с молодёжной командой Македонии. Игра пройдёт 12 октября.
Чемпионат.com: последние новости
Галактионов: рассчитывали на победу сборной России U21, расстроены результатом Спироу: считаю сборную России лучшей командой мира прямо сейчас Россия U21 проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019, ведя 1:0
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве258
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой108
Карикатура с Сереной Уильямс взбесила ее поклонников16
Молодежная сборная России по футболу проиграла сербам
«Лечила рак укусами комаров и умерла у меня на руках»50
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение