Россия U21 проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019, ведя 1:0 

Сборная России U21 проиграла молодёжной команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы–2019. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России голом отметился защитник Никита Чернов, выступающий за ЦСКА. На 74-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота российской команды, который успешно реализовал сербский нападающий Лука Йович. Победный гол сборной Сербии забил защитник Александар Лутовац. На данный момент команда России U21, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 7. Сербская команда (24) располагается на первой строчке.
В следующем матче отборочного раунда чемпионата Европы–2019 российская сборная сыграет с молодёжной командой Македонии. Игра пройдёт 12 октября.