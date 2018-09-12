Ещё
Гарет Саутгейт: «Рэшфорд будет игроком топ-уровня»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарет Саутгейт: «Рэшфорд будет игроком топ-уровня» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швейцарией (1:0) в товарищеском матче высоко оценил игру форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Нападающий забил единственный гол встречи, которая прошла в Лестере.
— Я действительно рад за Рэшфорда больше всего, — приводит Sky Sports слова Саутгейта. — Он будет топ-игроком, у него отличный менталитет, с ним приятно работать. На этой неделе у него два гола, что для него очень важно.
В стартовой игре Лиги наций Англия уступила Испании — 1:2. Единственный гол за англичан в этом матче также забил Маркус Рэшфорд.
Напомним, что всего два месяца назад Англия добралась до полуфинала чемпионата мира-2018, где уступила сборной Хорватии (1:2, ДВ). В матче за третье место команда Саутгейта уступила сборной Бельгии (0:2).
Спорт-Экспресс: последние новости
Аргентина без Месси обыграла Гватемалу Александр Ерохин – об игре сборной: "Сначала "мы", а потом – каждый по отдельности" Яролим - 11-й. Какие тренеры уходили из сборных после поражений от России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве260
Терри в «Спартаке»: визу оформил, но денег не хватает1
Сборная России заставила чехов «опустить головы»8
Сборная Испании разгромила Хорватию3
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой108
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение