Гарет Саутгейт: «Рэшфорд будет игроком топ-уровня»

— Я действительно рад за Рэшфорда больше всего, — приводит Sky Sports слова Саутгейта. — Он будет топ-игроком, у него отличный менталитет, с ним приятно работать. На этой неделе у него два гола, что для него очень важно.

В стартовой игре Лиги наций Англия уступила Испании — 1:2. Единственный гол за англичан в этом матче также забил Маркус Рэшфорд.

Напомним, что всего два месяца назад Англия добралась до полуфинала чемпионата мира-2018, где уступила сборной Хорватии (1:2, ДВ). В матче за третье место команда Саутгейта уступила сборной Бельгии (0:2).