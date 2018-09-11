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Сборная Англии одолела Швейцарию в товарищеском матче
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Сборная Англии одолела Швейцарию в товарищеском матче 

Чемпионат.com + ещё 1 35 минут назад
В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» завершился товарищеский матч между сборными Англии и Швейцарии. По итогу встречи сильнее оказались хозяева, одержавшие победу с минимальным счётом 1:0.
В первом тайме матча командам не удалось отметиться забитыми мячами. Уже во второй половине встречи — на 54-й минуте — единственным голом в игре отметился нападающий англичан Маркус Рашфорд, замкнувший передачу защитника Кайла Уолкера.
Напомним, в Лиге наций обе команды выступают в Лиге А. Швейцарцы представляют вторую группу, в которой соперничает с Бельгией и Исландией. Англичане, в свою очередь, являются соперниками Испании и Хорватии в четвёртой группе. В первом туре турнира Швейцария разгромила Исландию (6:0), в то время как Англия уступила Испании (1:2).
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