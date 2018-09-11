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Капитан молодежной сборной России: мы полностью переиграли сербов
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Капитан молодежной сборной России: мы полностью переиграли сербов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев прокомментировал поражение команды от команды из Сербии (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2019, передает Sport24.
Это поражение лишило сборную России возможности попасть на турнир напрямую.
"У нас и во втором тайме было преимущество. Забили трудовой мяч. Использовали то, что наигрывали. Но пропущенные мячи — очень обидные моменты. Мы полностью переигрывали сербов. Они не знали, что делать. Было очевидно, что мы должны были выигрывать. Думали, доведем дело до конца.
Мы всегда играем в активном режиме в расположении сборной, поэтому с восстановлением после матча с Египтом проблем не было.
Сейчас нам надо побеждать в двух оставшихся матчах и надеяться, что в сетке вторых мест мы попадем в четверку. Выиграть группу мы уже не сможем. Надо набирать очки и надеяться, что попадем в стыки", — заявил Жегулев.
Ранее сообщалось, что молодежная сборная России не сможет напрямую попасть на Евро-2019.
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