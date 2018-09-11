Капитан молодежной сборной России: мы полностью переиграли сербов

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев прокомментировал поражение команды от команды из Сербии (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2019, передает Sport24.

Это поражение лишило сборную России возможности попасть на турнир напрямую.

"У нас и во втором тайме было преимущество. Забили трудовой мяч. Использовали то, что наигрывали. Но пропущенные мячи — очень обидные моменты. Мы полностью переигрывали сербов. Они не знали, что делать. Было очевидно, что мы должны были выигрывать. Думали, доведем дело до конца.

Мы всегда играем в активном режиме в расположении сборной, поэтому с восстановлением после матча с Египтом проблем не было.

Сейчас нам надо побеждать в двух оставшихся матчах и надеяться, что в сетке вторых мест мы попадем в четверку. Выиграть группу мы уже не сможем. Надо набирать очки и надеяться, что попадем в стыки", — заявил Жегулев.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России не сможет напрямую попасть на Евро-2019.