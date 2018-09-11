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Лига Наций: Испания громит Хорватию после первого тайма
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Лига Наций: Испания громит Хорватию после первого тайма 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках второго тура Лиги Наций сборная Испании принимает сборную Хорватии.
После первого тайма «Фурия Роха» громит соперника со счётом 3:0.
Видео: гол Сауль, 24 — 1:0  Видео: гол Асенсио, 33 — 2:0  Видео: автогол Калинич, 35 — 3:0
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