Испания — Хорватия — 6:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура Лиги Наций между сборными Испании и Хорватии.

Soccer News: последние новости

Павар еще не проигрывал в матчах за сборную Франции на юношеском, молодежном и взрослом уровнях

Наставник сборной Аргентины: "10-й номер будет принадлежать Месси, пока он не примет решения по своему будущему"

Официально: сборная Чехии рассталась с главным тренером после разгромного поражения от России