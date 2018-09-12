Ромащенко: абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова

«Не просто удивление, а абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова по итогам матча молодёжной сборной России… Я вообще правильно воспитан?!», — написал Ромащенко в своём «фейсбуке».