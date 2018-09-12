Ромащенко: абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова 

Мирослав Ромащенко, помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал высказывание наставника национальной команды U20 Михаила Галактионова касательно поражения сборной U21 в матче отбора к чемпионату Европы — 2019 с Сербией (1:2).
«Не просто удивление, а абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова по итогам матча молодёжной сборной России… Я вообще правильно воспитан?!», — написал Ромащенко в своём «фейсбуке».
Ранее Галактионов заявил «Чемпионату», что остался удивлённым кадровыми решениями тренерского штаба сборной России U21 на матче с Сербией. В частности, специалист не понял, почему на скамейке запасных остался нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.