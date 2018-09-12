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Снейдер похвастался футболкой сборной Голландии, сшитой из всех форм за время его игры за команду
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Снейдер похвастался футболкой сборной Голландии, сшитой из всех форм за время его игры за команду 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник Уэсли Снейдер, на прошлой неделе завершивший карьеру в сборной Голландии, получил в подарок от Королевского футбольного союза страны необычную футболку. Она представляет собой комбо-форму сборной — футболка выполнена из всех образцов экипировки сборной Голландии за все время выступления 34-летнего футболиста за национальную команду — с 2003 по 2018 год.
Снейдер провел за сборную Голландии 134 матча (рекорд национальной команды), забив в них 30 мячей. Хавбек выигрывал серебро ЧМ-2010 и бронзу ЧМ-2014, а также бронзовые медали ЧЕ-2004.
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