Снейдер похвастался футболкой сборной Голландии, сшитой из всех форм за время его игры за команду

Полузащитник Уэсли Снейдер, на прошлой неделе завершивший карьеру в сборной Голландии, получил в подарок от Королевского футбольного союза страны необычную футболку. Она представляет собой комбо-форму сборной — футболка выполнена из всех образцов экипировки сборной Голландии за все время выступления 34-летнего футболиста за национальную команду — с 2003 по 2018 год.

Снейдер провел за сборную Голландии 134 матча (рекорд национальной команды), забив в них 30 мячей. Хавбек выигрывал серебро ЧМ-2010 и бронзу ЧМ-2014, а также бронзовые медали ЧЕ-2004.