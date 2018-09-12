Президент «Ростова»: у нас на стадионе всегда приятно играть

Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой сборной России со счетом 5:1.

"Ростовские болельщики всегда создают великолепную атмосферу на стадионе. Мы чувствуем это на каждом домашнем матче, здесь всегда приятно играть.

Рад за сборную России. Станислав Черчесов провел большую работу, смотреть на игры национальной команды особенно приятно — чувствуется рука тренера и всех причастных к подготовке команды. Искренне поздравляю с этой победой полузащитника нашего клуба Алексея Ионова и надеюсь, что футболисты «Ростова» продолжат вносить свой вклад в игру сборной", — заявил Арутюнянц.

Ранее сообщалось, что в сборной Чехии восхищены стадионом и болельщиками в Ростове-на-Дону.