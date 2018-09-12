Сборная США в большинстве обыграла Мексику

Сборная США с минимальным счетом обыграла в товарищеском матче участника ЧМ-2018 — Мексику. Встреча состоялась на стадионе «Ниссан» в Нэшвилле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 71-й минуте забил Тайлер Адамс . На тот момент мексиканцы уже играли в меньшинстве — на 67-й минуте прямую красную карточку получил Анхель Сальдивар

В еще одном матче сборная Эквадора со счетом 2:0 обыграла Гватемалу. На 82-й минуте Эннер Валенсия вывел эквадорцев вперед, а через две минуты Ромарио Ибарра установил окончательный счет встречи.

На чемпионате мира-2018 сборная Мексики преодолела групповой этап и вышла в 1/8 финала, где потерпела поражение от Бразилии (0:2). Сборные США, Эквадора и Гватемалы в финальную стадию мундиаля не пробились.

Товарищеские матчи

США — Мексика — 1:0 (0:0) Гол: Адамс, 71 — 1:0. Удаление: Сальдивар (М, 67).

Эквадор — Гватемала — 2:0 (2:0) Голы: Валенсия, 82 — 1:0; Ибарра, 84 — 2:0.