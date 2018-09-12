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Гандболистки ижевского «Университета» уступили на домашнем паркете «Кубани»
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Гандболистки ижевского «Университета» уступили на домашнем паркете «Кубани» 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» уступили на домашнем паркете «Кубани» в рамках женской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 35:20 в пользу гостевого коллектива.
Подопечные Евгения Трефилова с самого начала захватили инициативу в матче и уверено лидировали. К перерыву «Кубань» вела с двукратным преимуществом — 19:8. После тайм-аута рисунок игры сохранился, и гости смогли уверенно довести результат до победного.
«Часть игроков вообще себя никак не проявила. Нужно стараться в каждой игре проявлять себя, каждый день, признак мастерства — стабильность, а ее нет. Никого выделять не буду из команды, нужно радоваться, что молодая команда, с которой надо что-то выигрывать», — сказал после игры наставник «Кубани» Олимпийский чемпион Евгений Трефилов.
В свою очередь рулевой «Университета» Роберт Минабутдинов остался недоволен реализацией моментов у своей команды, однако отметил, что в целом спортсменки на паркете бились.
«Вратари неплохо отстояли. Решетникова само собой, а так, в принципе девчонки видно было, что старались. Исправляли по ходу матча ошибки, но ошибки нужно исправлять не по ходу матча, а на тренировках», — сказал Минабутдинов.
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