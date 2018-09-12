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Рассказов: «В Москве к молодежке нет такого внимания, как в других городах»
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Рассказов: «В Москве к молодежке нет такого внимания, как в других городах» 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Защитник молодежной сборной России Николай Рассказов прокомментировал поражение от Сербии (1:2) в матче отоборочного турнира чемпионата Европы-2019. Команда Евгения Бушманова лишилась шансов на первое место в группе и сможет пробиться на Евро, только если попадет в четверку лучших команд, занявших в группах вторые места, и затем победит в плей-офф.
«Нам нужна была только победа, мы хотели выйти с первого места. Сейчас же у нас впереди два матча, надо набрать шесть очков, чтобы занять второе место и выходить на стыки. Будем делать все возможное.
Они не сильнее. Все видели матч. В Сербии точно так же пропустили обидные мячи. Хороший соперник, но не сильнее нас. После игры Бушманов поблагодарил за матч. Сказал, что все отдавались игре, бились, не были равнодушными.
Большое спасибо Нижнему Новгороду за такой теплый прием. Мы старались, пытались выиграть, но, к сожалению, не удалось. 38 тысяч на трибунах — это классная атмосфера, очень круто. Даже не с чем сравнить. Идея выносить матчи в другие города — очень правильная. Все-таки в Москве больше футбола, и к молодежке нет такого внимания. Лучше играть в других городах», — цитирует Рассказова пресс-служба РФС.
Молодежная сборная России 12 октября сыграет дома с Македонией, а завершит отборочный цикл выездным матчем с Австрией (16 октября).
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