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Губернатор Ростовской области: «В организации матча Россия — Чехия был один недостаток»
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Губернатор Ростовской области: «В организации матча Россия — Чехия был один недостаток» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением об организации товарищеского матча между сборными России и Чехии (2:1). Встреча прошла 10 сентября.
— В организации матча был один недостаток — не объявили количество людей, присутствующих на трибунах, — цитируют "Известия" Голубева. — На матч пришло больше 43 тысячи болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира.
Но могу сказать, что лично мне атмосфера и ход матча были даже более интересны, чем в некоторых играх мундиаля. Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне.
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