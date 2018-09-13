Олимпийский чемпион по баскетболу: во всех матчах будет непросто

Олимпийский чемпион Сеула и чемпион мира Сергей Тараканов прокомментировал уровень соперников сборной России в группе квалификационного турнира на чемпионат мира, передают "Известия"

"Болгария — аутсайдер нашей группы, — отметил экс-игрок сборной. — А вот финны — не подарок. Даже без своей главной звезды Лаури Макканена (форвард «Чикаго» будет задействован в играх NBA. — «Известия») они способны преподнести сюрпризы. Думаю, во всех матчах второго раунда нам будет непросто.

13 сентября сборная России сыграет с чехами в Пардубице, а 16 сентября в Химках примет сборную Болгарии.