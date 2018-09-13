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Олимпийский чемпион по баскетболу: во всех матчах будет непросто
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Олимпийский чемпион по баскетболу: во всех матчах будет непросто 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион Сеула и чемпион мира Сергей Тараканов прокомментировал уровень соперников сборной России в группе квалификационного турнира на чемпионат мира, передают "Известия".
"Болгария — аутсайдер нашей группы, — отметил экс-игрок сборной. — А вот финны — не подарок. Даже без своей главной звезды Лаури Макканена (форвард «Чикаго» будет задействован в играх NBA. — «Известия») они способны преподнести сюрпризы. Думаю, во всех матчах второго раунда нам будет непросто.
13 сентября сборная России сыграет с чехами в Пардубице, а 16 сентября в Химках примет сборную Болгарии.
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