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ИИХФ опубликовала цены на билеты на ЧМ-2019
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ИИХФ опубликовала цены на билеты на ЧМ-2019 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала цены на билеты на матчи чемпионата мира 2019 года, который пройдёт с 10 по 26 мая в словацких Братиславе и Кошице.
Самый дешёвый билет на матчи группового этапа с участием сборной России стоит 45 евро: столько стоит билет второй категории на одну игру. У болельщиков есть возможность приобрести «проходку» на целый игровой день, в котором будет два или три матча: стоимость таких билетов начинается от 45 евро (20 мая, вторая категория, матчи Швеция — Латвия и Австрия — Италия) до 155 евро (21 мая, первая категория, матчи Чехия — Швейцария, Норвегия — Латвия и Швеция — Россия). Кроме этого, можно купить абонемент на все матчи одной сборной на групповом этапе. На игры сборной России такой абонемент стоит от 295 до 390 евро.
Самый дешёвый билет на одиночный матч чемпионата мира стоит 10 евро — по этой цене можно посмотреть игру Австрия — Италия или Франция — Великобритания.
Стоит добавить, что продажа абонементов начнётся в сентябре, а билеты на одиночные встречи будут продаваться, начиная с февраля.
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