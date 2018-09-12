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Рэшфорд: «Последние матчи сборной Англии оказались тяжёлыми»
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Рэшфорд: «Последние матчи сборной Англии оказались тяжёлыми» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Швейцарии (1:0).
"Последние несколько поединков оказались тяжелыми. Прошедшая встреча не стала исключением. В первом тайме нам было очень тяжело прессинговать. В такие моменты ощущаешь, что у тебя уже долгое время нет мяча, однако нужно понимать, что это не вредит команде.
Что касается моего гола, все зависело от контакта с мячом, и это было не так сложно, учитывая отличный пас от Уокера", — цитирует нападающего Sky Sports.
Напомним, что Рэшфорд также отметился голом в недавнем матче Лиги наций против Испании (1:2).
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