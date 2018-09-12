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Голубев: поддержка сборной РФ по футболу в Ростове-на-Дону была на самом высоком уровне
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Голубев: поддержка сборной РФ по футболу в Ростове-на-Дону была на самом высоком уровне 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Поддержка болельщиков сборной России по футболу во время товарищеского матча с командой Чехии на стадионе «Ростов— Арена» была на самом высоком уровне. Такое мнение высказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В понедельник сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1.
"На матч пришло больше 43 тысяч болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира. Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне", — сказал глава региона.
Как сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, «все болельщики были довольны».
Стадион «Ростов-Арена» был построен к чемпионату мира по футболу и принял пять матчей мирового первенства. На арене проводит матчи местный ФК «Ростов».
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