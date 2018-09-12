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Регбисты «Кубани» вышли в полуфинал чемпионата Россиивышел в полуфинал чемпионата России
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Регбисты «Кубани» вышли в полуфинал чемпионата Россиивышел в полуфинал чемпионата России 

Краснодарские известия 24 минуты назад
В четвертьфинале краснодарские регбисты сыграли против команды «Слава» из Москвы и победили со счетом 27:17. Как сообщает пресс-служба клуба, команды показали бескомпромиссную и результативную игру. В составе «Кубани» выступили игроки национальной сборной России по регби-7 Алексей Капалин, Владимир Остроушко и Роман Рощин. Накануне они завоевали бронзовые медали на континентальных соревнованиях.
В первом тайме «Кубань» победила со счетом 10:3, а во втором тайме команда увечила преимущество. Игра завершилась со счетом 27:17 в пользу «казаков».
После этого краснодарцы выступят в полуфинале чемпионата России против действующего чемпиона «Енисей-СТМ» из Красноярска.
Первый матч полуфинала пройдет 16 сентября в 16:00 на стадионе «Труд» в Краснодаре.
Как сообщали «КИ», летом этого года регбисты «Кубани» завоевали «серебро» чемпионата Европы, одержав пять побед в шести матчах.
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