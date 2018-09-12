Регбисты «Кубани» вышли в полуфинал чемпионата Россиивышел в полуфинал чемпионата России

Владимир Остроушко и В четвертьфинале краснодарские регбисты сыграли против команды «Слава» из Москвы и победили со счетом 27:17. Как сообщает пресс-служба клуба, команды показали бескомпромиссную и результативную игру. В составе «Кубани» выступили игроки национальной сборной России по регби-7 Алексей Капалин Роман Рощин . Накануне они завоевали бронзовые медали на континентальных соревнованиях.

В первом тайме «Кубань» победила со счетом 10:3, а во втором тайме команда увечила преимущество. Игра завершилась со счетом 27:17 в пользу «казаков».

После этого краснодарцы выступят в полуфинале чемпионата России против действующего чемпиона «Енисей-СТМ» из Красноярска.

Первый матч полуфинала пройдет 16 сентября в 16:00 на стадионе «Труд» в Краснодаре.

Как сообщали «КИ», летом этого года регбисты «Кубани» завоевали «серебро» чемпионата Европы, одержав пять побед в шести матчах.

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