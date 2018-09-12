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Писарев: «Сейчас не критиковать Бушманова надо, а поддерживать. Шансы не потеряны»
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Писарев: «Сейчас не критиковать Бушманова надо, а поддерживать. Шансы не потеряны» 

SPORT24.ru 22 минуты назад
Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал поражение российской «молодежки» в матче с Сербией (1:2) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2019.
«Еще ничего не потеряно, если выиграем последние два матча, и мы попадаем на стыки. Надо извлекать уроки и двигаться дальше. Критика тренера молодежной сборной (Евгений Бушманов)? Есть тренер, который отвечает за результат, у него контракт, только он вправе выбирать состав на игру. Этот отборочный раунд еще не закончен, сейчас не надо критиковать, а надо поддерживать, так как шансы еще не потеряны. В целом сборная оставляет нормальное впечатление. Никто на поле не отбывал номер, глаза у ребят горели, вчера это было видно. Да, были индивидуальные ошибки, Сербия приличная сборная, поэтому мы проиграли серьезному сопернику. Но повторюсь, что еще две игры у нас есть», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.
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Икарди уверен, что начнет забивать за Аргентину, несмотря на пять матчей без голов Галактионов не понял, почему Бушманов не выпустил в «молодежке» лучшего бомбардира РПЛ Победа Шотландии над Албанией, ничья Сербии и Румынии и другие результаты Лиги наций
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