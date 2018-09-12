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Ровно 19 лет назад Касильяс дебютировал за «Реал»
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Ровно 19 лет назад Касильяс дебютировал за «Реал» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Ровно 19 лет назад нынешний голкипер «Порту» Икер Касильяс провел свой первый матч в составе мадридского "Реала".
Так, 12-го сентября 1999-го года тогда еще 18-летний вратарь вышел в стартовом составе «сливочных» на матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. В той игре футболист отыграл все 90 минут. Сам поединок завершился со счетом 2:2.
Всего в составе «Реала» Касильяс сыграл 725 матчей. С королевским клубом он выиграл 3 кубка чемпионов, 5 чемпионатов страны, 2 кубка и 4 Суперкубка Испании, 2 межконтинентальных кубка, 2 Суперкубка УЕФА и клубный Чемпионат Мира.
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