Ровно 19 лет назад Касильяс дебютировал за «Реал»

Ровно 19 лет назад нынешний голкипер «Порту» Икер Касильяс провел свой первый матч в составе мадридского "Реала"

Так, 12-го сентября 1999-го года тогда еще 18-летний вратарь вышел в стартовом составе «сливочных» на матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. В той игре футболист отыграл все 90 минут. Сам поединок завершился со счетом 2:2.